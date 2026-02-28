Serie A, Como-Lecce 3-1: i salentini affondano al “Sinigaglia”
FRANCESCO LOIACONO – Nella ventisettesima giornata di Serie A, il Lecce esce sconfitto 3-1 dal “Sinigaglia” contro il Como, consolidando la sua posizione nei bassifondi della classifica.
La gara si apre con occasioni ravvicinate: al 4’ Douvikas sfiora il vantaggio per i padroni di casa, mentre al 6’ Banda risponde per il Lecce. Al 14’ i salentini passano in vantaggio grazie a Coulibaly, che di testa trasforma un cross di Banda. La gioia dei giallorossi dura poco: al 18’ Douvikas sfrutta un cross di Rodriguez per siglare il pareggio.
Il Como prende il controllo della partita e al 35’ Rodriguez porta i suoi avanti con un sinistro in diagonale a porta vuota. Prima dell’intervallo, al 44’, Kempf firma il tris con un colpo di testa su cross di Da Cunha. Nel secondo tempo i ritmi calano, con Douvikas al 15’ e Morata al 33’ che non riescono a concretizzare per il Como.
Con questo risultato, il Lecce rimane terzultimo a 24 punti insieme a Cremonese e Fiorentina, mentre il Como consolida la quinta posizione a 48 punti.