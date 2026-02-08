Xylella, nel Gargano individuati altri 177 alberi infetti: allarme per agricoltura e territorio

FOGGIA – La diffusione dellanel Gargano continua a preoccupare. Le ultime verifiche hanno accertato la presenza di, segnalando un’emergenza concreta e in rapida evoluzione, ben lontana dall’essere marginale.

A commentare i dati è il consigliere regionale Napoleone Cera, che parla di numeri “che non possono essere minimizzati”: ogni pianta infetta rappresenta infatti un focolaio potenzialmente capace di compromettere intere aree agricole. “Ogni giorno perso è un giorno regalato al batterio. Il Gargano non può permettersi ritardi o interventi tardivi”, sottolinea Cera.

Il batterio mette a rischio agricoltura, occupazione, paesaggio e identità territoriale, colpendo duramente aziende e comunità già in difficoltà. Per questo motivo, il consigliere regionale rivolge un appello diretto alla Regione Puglia: servono controlli serrati, azioni di prevenzione efficaci e sostegno concreto agli agricoltori, superando relazioni tecniche o rassicurazioni generiche.

“Difendere il Gargano significa agire adesso, non spiegare domani perché non si è fatto abbastanza. 177 alberi sono già troppi. L’emergenza è sotto gli occhi di tutti”, conclude Cera, rilanciando l’urgenza di un intervento immediato per contenere la diffusione della malattia.