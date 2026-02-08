Campi Salentina: sei giovani tifosi deferiti e colpiti da DASPO dopo incidenti durante Trepuzzi-Ginosa

LECCE – Durante l’incontro di Promozione Pugliese Girone B 2025/2026 tra, disputatosi il 28 settembre 2025 presso lo stadio comunale “Roberto Trevisi” di Campi Salentina, si sono verificati episodi di violenza da parte dei tifosi locali.

Secondo quanto ricostruito, alcuni sostenitori del Trepuzzi hanno lanciato fumogeni, petardi e altri oggetti all’interno del terreno di gioco, danneggiando il campo e costringendo un giocatore ospite ad abbandonare momentaneamente l’incontro per essere visitato dal personale sanitario presente. L’incontro è stato sospeso per circa 10 minuti, ma i lanci di oggetti sono continuati, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.

In particolare, un gruppo di ragazzi vestiti di nero e con il volto travisato ha intonato cori contro la dirigenza e lanciato fumogeni e petardi sul campo. Grazie all’intervento del personale di ordine pubblico e alle riprese video delle telecamere, i tifosi coinvolti sono stati immediatamente identificati.

Per tali fatti, sei giovani residenti a Trepuzzi – un 13enne, un 14enne, un 15enne e tre 17enni – sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Successivamente, il Tribunale per i Minorenni di Lecce, in data 20 gennaio 2026, ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Su proposta delle Stazioni Carabinieri di Campi Salentina e Trepuzzi, il Questore Lionetti ha disposto i provvedimenti di DASPO: tre anni per il 14enne e due anni per gli altri cinque giovani, ritenuti responsabili di comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questi provvedimenti mirano a prevenire il ripetersi di episodi di violenza negli impianti sportivi e a garantire maggiore sicurezza durante le manifestazioni calcistiche locali.