A Carosino in scena 'Questi fantasmi' di Eduardo De Filippo



La compagnia teatrale La Maschera al Teatro Festival di CarusTeatro Aps





CAROSINO (TA) - Prosegue con successo il Teatro Festival "Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino", la rassegna teatrale di CarusTeatro Aps che, con la Direzione Artistica di Davide Roselli, in questa nona edizione vede riconfermata la formula con sette importanti compagnie amatoriali italiane impegnate a portare in scena lavori teatrali.





Tutti gli spettacoli si tengono presso il Teatro Comunale di Carosino, in Via Vittorio Veneto: il biglietto per la singola serata costa 6 euro, con info e prevendita presso la sede di CarusTeatro Aps, in Viale Risorgimento n.32 a Carosino (cell. 3773286860 – programma pagine social CarusTeatro Festival).





Alle ore 19.30 di domenica 29 marzo, presso il Teatro Comunale di Carosino (ticket 6 €), la Compagnia Teatrale La Maschera dell’Associazione Culturale Ethnica di Mattinata, porta in scena, con la regia: di Chiara Armiento, un adattamento di "Questi fantasmi", la celebre commedia di Eduardo De Filippo.





La pièce teatrale narra la storia di Pasquale Lojacono che, in ristrettezze economiche, si trasferisce con la moglie Maria in un grande palazzo napoletano ritenuto infestato dai fantasmi, accettando di sfatare la diceria in cambio dell'alloggio gratuito. Pasquale inizia a ricevere denaro e regali, credendo siano opera di spiriti benevoli.





In realtà, i doni provengono da Alfredo, l'amante di Maria, che cerca di mantenere la donna. La genialità della trama risiede nel fatto che Pasquale, pur sospettando la verità, preferisce credere ai fantasmi per mantenere un tenore di vita agiato e una parvenza di serenità, in una tragicomica riflessione sull'apparenza e la miseria umana.





"Questi fantasmi", che ha debuttato nel 1946 al Teatro Eliseo di Roma con la Compagnia "Il Teatro di Eduardo con Titina De Filippo", è stata la prima commedia di Eduardo De Filippo ad essere rappresentata all’estero, in particolare nel 1955 a Parigi; numerosi sono stati i suoi adattamenti cinematografici e televisivi, alcuni curati dello stesso Eduardo.