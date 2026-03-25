Bari, convegno 'ZES: dalle opportunità all'azione' presso la sede di Confindustria Bari e Bat
BARI - Proseguono le iniziative nella città di Bari: venerdì 27 marzo alle ore 9, presso la sede di Confindustria Bari e Bat in Via Giovanni Amendola n°172/5, si terrà un convegno dal titolo "ZES: dalle opportunità all'azione. Esperienze, strumenti e nuove prospettive".
Interverranno: Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT; il senatore della Repubblica Filippo Melchiorre; Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Agenzia per i rapporti con il territorio dell’Università degli Studi di Bari; Pippo Sciscioli, consulente ANCI. Modera Giancarlo Fiume, caporedattore TGR Puglia Rai.