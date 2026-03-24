Addio a Gino Paoli: il grande cantautore si spegne a 91 anni



È morto oggi, martedì 24 marzo, all’età di 91 anni Gino Paoli. A darne notizia è stata la famiglia con un breve comunicato: "Questa notte Gino ci ha lasciato serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari". Nella stessa nota è stato chiesto il massimo rispetto per la privacy in questo momento di dolore. È morto oggi, martedì 24 marzo, all’età di 91 anni Gino Paoli. A darne notizia è stata la famiglia con un breve comunicato: "Questa notte Gino ci ha lasciato serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari". Nella stessa nota è stato chiesto il massimo rispetto per la privacy in questo momento di dolore.





Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Gino Paoli è stato uno dei protagonisti assoluti della musica leggera italiana. Nel corso di oltre sessant’anni di carriera ha firmato e interpretato canzoni entrate nella storia, come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale e Una lunga storia d’amore. Tra i suoi successi più noti anche Quattro amici, brano con cui conquistò il Festivalbar nel 1991.





Artista raffinato e voce tra le più riconoscibili del panorama musicale italiano, Gino Paoli ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale del Paese.