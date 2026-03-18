Adelfia: due arresti per tentato omicidio dopo aggressione con arma da fuoco e mazza da baseball

ADELFIA – Nei giorni scorsi, ihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalsu richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati del reato di

L’indagine trae origine da un grave episodio avvenuto lo scorso 3 agosto ad Adelfia, quando un 60enne del luogo, al termine di un litigio con un giovane di 23 anni, è stato seguito e aggredito all’interno della propria auto da due individui. La vittima è stata colpita prima con una mazza da baseball e poi da due colpi di arma da fuoco.

Le indagini dei Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e individuato i presunti responsabili, nei confronti dei quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura più restrittiva della custodia in carcere, presso la struttura penitenziaria di Trani (BT).

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza dei due indagati sarà accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.