Policlinico Foggia: donato dispositivo per elettroencefalografia neonatale alla Neonatologia e TIN

FOGGIA – Strumentazione dedicata all’è stata donata alladel Policlinico di Foggia, diretta dal Dott., dagli, dallae dall’, rappresentata dal Dr.

Il nuovo dispositivo rappresenta un importante supporto per l’attività clinica e assistenziale della TIN, migliorando il monitoraggio e la valutazione della funzionalità cerebrale nei neonati, con particolare attenzione ai pazienti più fragili e critici.

Il gesto di solidarietà evidenzia la vicinanza del territorio e delle realtà associative alla salute dei più piccoli, contribuendo al potenziamento delle tecnologie diagnostiche a disposizione della struttura.

La Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico di Foggia ha espresso il più sentito ringraziamento ai donatori per la sensibilità dimostrata e il sostegno all’assistenza neonatale.