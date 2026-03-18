Policlinico Foggia: donato dispositivo per elettroencefalografia neonatale alla Neonatologia e TIN
FOGGIA – Strumentazione dedicata all’elettroencefalografia neonatale è stata donata alla Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico di Foggia, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, dagli Agricoltori di Capitanata – Monti Dauni e Tavoliere, dalla famiglia Prencipe e dall’Associazione F.A.S.NE, rappresentata dal Dr. Vittorio Postiglione.
Il nuovo dispositivo rappresenta un importante supporto per l’attività clinica e assistenziale della TIN, migliorando il monitoraggio e la valutazione della funzionalità cerebrale nei neonati, con particolare attenzione ai pazienti più fragili e critici.
Il gesto di solidarietà evidenzia la vicinanza del territorio e delle realtà associative alla salute dei più piccoli, contribuendo al potenziamento delle tecnologie diagnostiche a disposizione della struttura.
La Struttura Complessa di Neonatologia e TIN del Policlinico di Foggia ha espresso il più sentito ringraziamento ai donatori per la sensibilità dimostrata e il sostegno all’assistenza neonatale.