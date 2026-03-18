Giovani attori con disabilità emozionano il pubblico dell’Abeliano con “Dietro quella nuvola”

BARI – Il palco delha accolto martedì 17 marzo la compagnia teatrale, realtà bitontina che sostiene persone con disabilità, con lo spettacolo, diretto da

I giovani attori hanno raccontato, con ironia e poesia, sogni, desideri e passioni, mostrando cosa si cela dietro le difficoltà quotidiane. L’iniziativa, partita a novembre 2025 al Teatro Traetta di Bitonto, coinvolge ospiti dei centri diurni Zorba e Crisalide, che hanno scoperto nel teatro un potente strumento di espressione e crescita personale.

In scena, davanti a una sala gremita, Andrea Sicolo, Feliciana Cotugno, Francesco Pasculli, Monica Raso, Alessandra Faccilongo, Anna Laura Rucci, Paola Stallone, Savino Peragine, Giuseppe Mastro, Marco Marino, Angela Montereale, Mariarosa Lillo e Noemi Pasqualoni hanno portato sul palco storie di vita, speranze e ambizioni, trasformando il teatro in uno spazio di libertà e condivisione.

Davide Ceddìa, autore anche delle musiche insieme a Luna Storta, sottolinea l’importanza educativa dello spettacolo: «Dietro quella nuvola ci sono sogni, speranze e qualche delusione che aiuta a crescere. Questi ragazzi hanno dato tutto quello che avevano nel cuore, arricchendo lo spettacolo e rendendolo unico. Spero di poterlo portare anche nelle scuole».

Daniela Altomare, responsabile della cooperativa Zip.H, evidenzia il valore inclusivo dell’esperienza: «I nostri ragazzi ci ricordano ogni giorno che la volontà di vivere pienamente accomuna tutti, oltre ogni disabilità o diversità. Il teatro permette loro di essere sé stessi e di esprimere le proprie abilità».

Anche Savino Peragine, giovane attore e poeta, ha voluto sottolineare il significato della rappresentazione: «Parliamo dei nostri sogni, vogliamo realizzarli e vi invitiamo a condividere con noi questa esperienza».

Scene e costumi sono stati curati da Anna Laura Rucci, Paola Stallone e Noemi Pasqualoni, mentre l’organizzazione è stata gestita dai centri diurni Crisalide e Zorba. Lo spettacolo rientra nel programma SOStenere, promosso dal Comune di Bitonto con il supporto della Fondazione Giovanni XXIII, la Fondazione Santi Medici e la presenza del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Antonio Giampietro.