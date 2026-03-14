Al Demodé un mix di culture musicali tra spirito brasiliano e ritmo latino





MODUGNO - Domenica 15 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba), si terranno “Roda de Samba” e “Fiesta Latina” due appuntamenti all’insegna dell’energia e della contaminazione culturale, che puntano all’incontro tra ritmi, tradizioni e comunità diverse.La Roda de Samba non è un semplice concerto, ma un’esperienza collettiva che richiama l’atmosfera delle strade e della tradizione brasiliana. Musicisti, ballerini e pubblico si riuniscono in cerchio per suonare, cantare e ballare brani del repertorio brasiliano: dal Samba de Raiz alla bossa, fino al pagode, nato a Rio de Janeiro negli anni ’70.Le sue origini risalgono al XVII secolo nello stato di Bahia, dove questa pratica – tra le più antiche forme di samba – nasce dall’incontro tra cultura portoghese e tradizioni africane. Al centro della roda si esibiscono i sambadores e le sambadeiras, mantenendo viva una delle espressioni più autentiche dell’identità musicale brasiliana.Protagonisti della roda saranno i Conjunto Substantia Nigra, progetto di ricerca e valorizzazione della musica brasiliana composto da giovani musicisti pugliesi e brasiliani, con i quali il pubblico potrà intraprendere un viaggio nel Brasile più autentico, attraverso un repertorio che spazierà dal Samba de Raiz all’Mpb, dal Partido Alto al Samba Canção, dal Pagode al Samba de Enredo, il tutto filtrato nelle sonorità tipiche della Roda de Samba, intrise di gusto popolare e radici profonde. Al termine del live seguiranno le selezioni di Fabio Rizzi.Dalla samba, con la sua struttura circolare e le percussioni che guidano il canto, proposta nella Sala Club del Demodé, si passerà alle sonorità di salsa, bachata e cumbia della musica latinoamericana nella Sala Live.Qui, partire dalle 21.30, i ballerini si muoveranno sulle selezioni musicali di Miky Rizzi, Scocca dj e dj Felipe nel party “Fiesta Latina”. Il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere da una cultura ricca di energia e passione: dai movimenti morbidi della bachata ai ritmi travolgenti della salsa, passando per reggaeton e merengue.Il risultato di questa doppia proposta sarà un mix coerente, un ponte musicale che mette in relazione linguaggi affini e permette di passare con naturalezza dalle atmosfere brasiliane a quelle latinoamericane.: 3397360006: 21.30