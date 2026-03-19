Palazzo Pesce, marzo e aprile all’insegna della musica: dal rock al flamenco, jazz e tango

MOLA DI BARI – Palazzo Pesce propone un calendario ricco di appuntamenti musicali tra marzo e aprile 2026, offrendo al pubblico esperienze sonore che spaziano dal rock agli omaggi al flamenco, dal jazz al tango argentino.

Sabato 21 marzo, alle 21.00, è in programma La musica ribelle, un viaggio attraverso le più belle canzoni del rock dagli anni ’70 in poi, in versione unplugged, con Lisa Manosperti, Nando di Modugno e Pierluigi Balducci. La serata celebra il rock come fenomeno culturale e sociale, dall’hard rock dei Led Zeppelin al glam rock di David Bowie.

Domenica 22 marzo, alle 20.00, Luz de Isabel: sulle corde di Paco de Lucía porterà il pubblico in un viaggio musicale tra flamenco, influenze brasiliane e nuove sperimentazioni, con Michele Liso alla chitarra, Aldo di Caterino al flauto e Gabriel Prado alle percussioni. Brani come Samba de Luna, Viajero, Hera e Por un Amigo intrecciano ritmi tradizionali e sonorità contemporanee.

Venerdì 27 marzo, alle 21.00, Happy Memories: Soul and Jazz vedrà protagonisti Luciana Negroponte (voce) e Vito di Modugno (pianoforte), che interpreteranno un repertorio di canzoni di Streisand, Gershwin e Di Modugno, evocando ricordi felici e momenti di malinconia artistica.

Sabato 28 marzo, alle 21.00, Vuelvo a sur: De Falla, Gardel e Piazzolla proporrà un concerto con il mezzosoprano Margherita Rotondi, il fisarmonicista Leo Di Gioia e l’attore Maurizio Pellegrini, dedicato alla Spagna e al tango argentino, con brani come Siete canciones populares, A media luz, Libertango.

Giovedì 2 aprile, alle 21.00, Nati a marzo: Daniele, Battisti, Venditti, Dalla, Battiato vedrà Piero Rinaldi (voce), Giulio Magarelli (sax) e Lorenzo D’Urso (pianoforte) celebrare cinque cantautori italiani nati a marzo, proponendo le loro canzoni più iconiche in un progetto nato nel 2023.

Infine, venerdì 10 aprile, alle 21.00, My Favourite Wings: America del Sud e Mediterraneo offrirà un percorso musicale tra America del Sud e Mediterraneo con Vince Abbracciante alla fisarmonica, Roberto Taufic alla chitarra e Pierluigi Balducci al basso acustico. I suoni spaziano dal choro al tango, dal jazz samba a melodie poetiche che fondono individualità e coralità.

Gli eventi di Palazzo Pesce offrono così un panorama musicale variegato, valorizzando talenti locali e internazionali e confermando la dimora storica come punto di riferimento culturale a Mola di Bari.