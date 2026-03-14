Appello del Comitato Santa Rita di Bari: servono panche per il Giardino di Santa Rita

BARI - Ildel Quartiere San Paolo di Bari lancia un appello alla comunità, alle istituzioni e ai benefattori per la donazione di panche da collocare nel, situato in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni, in vista della festa del 21 e 22 maggio.

«All’interno del giardino ci sono già alcune panche – spiega Michele Genchi, responsabile del Comitato – ma non riescono a sostenere il numero crescente di devoti che ogni giorno giungono in questo luogo di pace. Spesso anziani e persone con disabilità non trovano posto e restano in piedi».

Il Giardino di Santa Rita è molto venerato dai fedeli e la disponibilità di ulteriori panche permetterebbe a tutti di partecipare in sicurezza e con maggiore comfort alle celebrazioni e momenti di preghiera.

Il Comitato, sempre attivo sul territorio, organizza numerose iniziative durante l’anno, tra cui: fiaccolata in memoria delle vittime della strada, festa del Santo Natale, festa dell’Epifania, festa della Candelora, festa della Santa Pasqua, festa in onore di Santa Rita e feste di beneficenza per ragazzi con disabilità presso varie strutture.

Chiunque desideri sostenere le iniziative del Comitato può contribuire anche tramite bonifico bancario al seguente IBAN:

Comitato Santa Rita – Q.re San Paolo-Bari

IBAN: IT47V0760104000001070912660

Il Comitato invita tutti a partecipare e a contribuire per rendere il Giardino di Santa Rita un luogo sempre più accogliente per tutti i devoti.