Inter-Atalanta 1-1 a San Siro: Esposito illude i nerazzurri, Krstović firma il pareggio
MILANO - Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta allo stadio San Siro al termine di una gara intensa e giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre.
Il match si sblocca al 26’ del primo tempo, quando Pio Esposito porta avanti i padroni di casa. Dopo il vantaggio, la squadra allenata da Cristian Chivu aumenta la pressione alla ricerca del raddoppio, mentre l’Atalanta attraversa qualche minuto di difficoltà. Nonostante diverse iniziative offensive, si va all’intervallo con i nerazzurri avanti 1-0.
Nella ripresa la partita resta aperta e combattuta. Al 60’ grande occasione per Marcus Thuram, che però trova la pronta risposta del portiere Marco Carnesecchi in uscita. Dieci minuti più tardi è l’Atalanta ad andare vicina al gol del pareggio con Bernasconi, il cui tiro viene però respinto da Carlos Augusto.
Il forcing finale degli ospiti viene premiato all’82’, quando Nikola Krstović trova la rete dell’1-1, ristabilendo l’equilibrio e fissando il risultato finale. Nel finale viene anche espulso l’allenatore dell’Inter, Chivu, per doppia ammonizione dopo le proteste.
Il tabellino
Inter-Atalanta 1-1
Reti: 26’ Esposito, 82’ Krstović
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji (35’ st De Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (31’ st Frattesi), Zielinski, Sucic, Dimarco (20’ st Luis Henrique); Esposito (20’ st Bonny), Thuram.
Allenatore: Chivu.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (20’ st Hien); Zappacosta, De Roon (31’ st De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (6’ st Ederson), Zalewski (20’ st Sulemana); Scamacca (6’ st Krstović).
Allenatore: Palladino.
Ammoniti: Sucic, Kolasinac, Carlos Augusto per gioco falloso; Chivu e De Ketelaere per proteste.
Espulso: 40’ st Chivu per doppia ammonizione.