Arpal Puglia: 470 posizioni aperte nel leccese e un Recruiting Day con Eures presso il Cpi di Lecce



Dati della Recruiting Week





Si è svolta, dal 2 al 12 marzo, la terza edizione della Recruiting week organizzata da Arpal Puglia nell’Ambito di Lecce: circa 1.300 posti di lavoro sono stati messi a disposizione nel settore turistico in tutta la provincia.

I colloqui da remoto, nell'ambito della Strategia #mareasinistra della Regione Puglia per chi vive fuori regione, sono in fase di organizzazione.

Hanno partecipato 105 aziende, attive nella provincia di Lecce e nel capoluogo, tra grosse catene ricettive, masserie, resort, villaggi turistici, ristoranti, hotel di lusso, agriturismi, società di servizi e tra le posizioni ricercate vi sono quelle di addette e addetti a reception, segreteria, accoglienza, manutenzione, pulizie, manutenzione del verde, service audio-luci; animatori e animatrici; guide turistiche; bagnine e bagnini; chef; maître; crew; cuochi e cuoche e loro aiutanti; pasticcere e pasticceri; barman e barlady; pizzaioli e pizzaiole; cameriere e camerieri di sala e ai piani; lavapiatti; tuttofare.





Ulteriori dati utili





Sono 795 le candidature pervenute, tra persone residenti o domiciliate in Puglia e in altre regioni italiane e all’estero, in particolare in Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Basilicata, Malta, Ucraina, Tunisia, Emirati Arabi.

I colloqui svolti in presenza sono stati 1.891, presso i Centri per l’Impiego dell’ Ambito di Lecce. In questi giorni si stanno svolgendo i colloqui da remoto per coloro che hanno presentato la propria candidatura, in linea con il profilo richiesto.





Eures Job Day presso il Centro per l'Impiego di Lecce





Per chi vuole maturare esperienza all’estero e valorizzare le proprie competenze, Giovedì 26 marzo 2026, il Centro per l’Impiego di Lecce ospiterà un Recruiting Day organizzato da Eures Puglia e dedicato alle aziende del comparto ristorazione per la ricerca di gelatai, banconieri e camerieri, con l’obiettivo di inserire nuove risorse in organico attraverso contratti stagionali presso aziende in Germania e Austria.

I colloqui di selezione si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, direttamente presso la sede del CPI in viale Giovanni Paolo II,3. È prevista la possibilità, per le persone disoccupate/inoccupate che non conoscono la lingua tedesca, di seguire un corso di lingua pre-partenza completamente gratuito. Il corso si svolgerà online in DAD con un docente di lingua tedesca. Il progetto verrà avviato solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti. L'iniziativa è aperta a coloro che hanno conseguito il Diploma Alberghiero. Per partecipare alla giornata di selezione è necessario candidarsi preventivamente inviando email con il tuo cv (in italiano) a eurespuglia@regione.puglia.it con oggetto: GELATAI, BANCONIERI e CAMERIERI GERMANIA-AUSTRIA entro il 22 marzo 2026 (offerta a pag 92)





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