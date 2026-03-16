DAB26 – DanzaABari 2026: Everybody Dance!
BARI - Dal 24 maggio al 7 giugno 2026, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, quest’anno intitolato “Everybody Dance!”, un’edizione dedicata al corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione, tra dimensione poetica, riflessione politica e ricerca artistica contemporanea europea.
Il programma completo
24 maggio – HUMANOS
Compagnia Eleina D., concept e regia di Vito Leone Cassano e Alberto Mocellin, coreografia Vito Leone Cassano. Spettacolo di danza e acrobatica aerea, indaga dinamiche di identità e controllo sociale. Interpreti: Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli, Samuel Puggioni.
VIDEO: Humano
25 maggio – Equilibrio Dinamico Ensemble & Verve: Shared Pulse
Prima ed esclusiva nazionale. Coreografie di Oona Doherty, Andrea Costanzo Martini, Tu Hoang, Louis Thuriot. Dialogo tra poetiche europee contemporanee, direzione artistica Matteo Marfoglia e Roberta Ferrara.
26 maggio – Sleeping Queen
Spellbound Contemporary Ballet, esclusiva regionale. Coreografia e regia Mauro Astolfi. Rielaborazione simbolica della fiaba della Bella addormentata.
VIDEO: Sleeping Queen
28 maggio – Sulla leggerezza
Compagnia Virgilio Sieni, esclusiva regionale. Coreografia, spazio e luci di Virgilio Sieni, danza e coreografia di Jari Boldrini, Sofia Galvan, Maurizio Giunti, Chiara Montalbani e altri. Ispirato alle Lezioni americane di Italo Calvino.
INTERVENTO DI VIRGILIO SIENI: video
30-31 maggio – Le classique c’est chic!
Evento speciale in spazi urbani, esclusiva regionale. Progetto coreografico partecipativo di Anna Basti per cittadini e non professionisti.
VIDEO: Le classique c’est chic!
5 giugno – Sconfinamenti
Fondazione Teatro Ponchielli / TIR Danza. Dialogo tra musica e danza con Nicola Galli e Rodrigo D’Erasmo.
VIDEO: Sconfinamenti
7 giugno – Van / Asteroide
Marco D’Agostin, esclusiva regionale. Musical, racconto autobiografico e riflessione scientifica. Premio UBU 2025 miglior spettacolo di danza.
TRAILER: Van / Asteroide
Promozioni e biglietteria
Biglietteria Teatro Piccinni: 080.5772465 / 328.6917948
Prenotazioni via mail: prenotazionidab@gmail.com
Online: Vivaticket
Orario spettacoli: 20:30
Dichiarazioni degli organizzatori
Paola Romano, Assessora alla Cultura Comune di Bari: “Everybody Dance valorizza eccellenze locali e maestri internazionali, coinvolgendo scuole e comunità.”
Paolo Ponzio, Presidente Puglia Culture: “La danza si apre a tutti, oltre la tecnica, come esperienza sensibile condivisa.”
Gemma Di Tullio, responsabile programmazione Danza Puglia Culture: “La programmazione primaverile consolida la danza contemporanea come forma d’arte autonoma e accessibile.”
L’edizione DAB26 celebra l’arte del corpo e della danza contemporanea in tutte le sue forme, con eventi in teatro e nello spazio urbano, coinvolgendo professionisti, giovani artisti e pubblico in esperienze immersive e partecipative.