DAB26 – DanzaABari 2026: Everybody Dance!

BARI - Dal 24 maggio al 7 giugno 2026, ilospiterà DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, quest’anno intitolato, un’edizione dedicata al corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione, tra dimensione poetica, riflessione politica e ricerca artistica contemporanea europea.

Il programma completo

24 maggio – HUMANOS

Compagnia Eleina D., concept e regia di Vito Leone Cassano e Alberto Mocellin, coreografia Vito Leone Cassano. Spettacolo di danza e acrobatica aerea, indaga dinamiche di identità e controllo sociale. Interpreti: Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli, Samuel Puggioni.

VIDEO: Humano

25 maggio – Equilibrio Dinamico Ensemble & Verve: Shared Pulse

Prima ed esclusiva nazionale. Coreografie di Oona Doherty, Andrea Costanzo Martini, Tu Hoang, Louis Thuriot. Dialogo tra poetiche europee contemporanee, direzione artistica Matteo Marfoglia e Roberta Ferrara.

26 maggio – Sleeping Queen

Spellbound Contemporary Ballet, esclusiva regionale. Coreografia e regia Mauro Astolfi. Rielaborazione simbolica della fiaba della Bella addormentata.

VIDEO: Sleeping Queen

28 maggio – Sulla leggerezza

Compagnia Virgilio Sieni, esclusiva regionale. Coreografia, spazio e luci di Virgilio Sieni, danza e coreografia di Jari Boldrini, Sofia Galvan, Maurizio Giunti, Chiara Montalbani e altri. Ispirato alle Lezioni americane di Italo Calvino.

INTERVENTO DI VIRGILIO SIENI: video

30-31 maggio – Le classique c’est chic!

Evento speciale in spazi urbani, esclusiva regionale. Progetto coreografico partecipativo di Anna Basti per cittadini e non professionisti.

VIDEO: Le classique c’est chic!

5 giugno – Sconfinamenti

Fondazione Teatro Ponchielli / TIR Danza. Dialogo tra musica e danza con Nicola Galli e Rodrigo D’Erasmo.

VIDEO: Sconfinamenti

7 giugno – Van / Asteroide

Marco D’Agostin, esclusiva regionale. Musical, racconto autobiografico e riflessione scientifica. Premio UBU 2025 miglior spettacolo di danza.

TRAILER: Van / Asteroide

Promozioni e biglietteria

Biglietteria Teatro Piccinni: 080.5772465 / 328.6917948

Prenotazioni via mail: prenotazionidab@gmail.com

Online: Vivaticket

Orario spettacoli: 20:30

Dichiarazioni degli organizzatori

Paola Romano, Assessora alla Cultura Comune di Bari: “Everybody Dance valorizza eccellenze locali e maestri internazionali, coinvolgendo scuole e comunità.”

Paolo Ponzio, Presidente Puglia Culture: “La danza si apre a tutti, oltre la tecnica, come esperienza sensibile condivisa.”

Gemma Di Tullio, responsabile programmazione Danza Puglia Culture: “La programmazione primaverile consolida la danza contemporanea come forma d’arte autonoma e accessibile.”

L’edizione DAB26 celebra l’arte del corpo e della danza contemporanea in tutte le sue forme, con eventi in teatro e nello spazio urbano, coinvolgendo professionisti, giovani artisti e pubblico in esperienze immersive e partecipative.