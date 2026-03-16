Ostuni Job Day: incontro tra aziende e candidati alla Biblioteca Comunale



OSTUNI (BR) - Giovedì 2 aprile la Biblioteca Comunale "Francesco Trinchera Senior" ospiterà l’Ostuni Job Day, una giornata dedicata all’incontro diretto tra aziende del territorio e candidati alla ricerca di opportunità professionali. - Giovedì 2 aprile la Biblioteca Comunale "Francesco Trinchera Senior" ospiterà l’Ostuni Job Day, una giornata dedicata all’incontro diretto tra aziende del territorio e candidati alla ricerca di opportunità professionali.





L’iniziativa, promossa dal Comune di Ostuni nell’ambito del progetto JobOstuni - Punti Cardinali for Work, nasce con l’obiettivo di favorire il contatto tra domanda e offerta di lavoro, creando uno spazio concreto di confronto tra imprese, giovani, disoccupati e cittadini interessati a nuove prospettive occupazionali.





Durante la giornata le aziende partecipanti avranno la possibilità di incontrare candidati, presentare le proprie realtà produttive e raccogliere curriculum, mentre i partecipanti potranno conoscere da vicino le opportunità lavorative presenti sul territorio e confrontarsi direttamente con le imprese.





L’appuntamento è per giovedì 2 aprile presso la Biblioteca Comunale "F. Trinchera Senior", con apertura al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.





Le aziende interessate a partecipare possono candidarsi compilando il form disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWI5QYMsc_PYGUVVlQq6M09xaBinwYqFlSXzUYcDMcnFe1cg/viewform





Il progetto è realizzato con la collaborazione dei soggetti partner AKA Srl, Aforis Impresa Sociale, Il Filo di Arianna Soc. Coop. Sociale, Consorzio Intese, Università di Foggia, ARPAL Puglia e Heaven APS.





L’Ostuni Job Day rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il dialogo tra imprese e cittadini, sostenere l’occupazione e valorizzare le opportunità professionali presenti sul territorio.