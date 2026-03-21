ATP Masters 1000 Miami: risultati primo turno
FRANCESCO LOIACONO - Nel torneo ATP Masters 1000 Miami, Quentin Halys supera Liam Draxl con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-1 e accede al secondo turno. Alejandro Tabilo vince 6-4, 6-2 contro Francisco Comesana, mentre Kamil Majchrzak si impone 4-6, 6-3, 6-1 su Miomir Kecmanovic. Tomas Machac batte Emilio Nava 2-6, 6-4, 6-1, Marin Cilic supera Alexei Popyrin 6-4, 6-4, Joao Fonseca prevale 6-4, 3-6, 6-2 su Fabian Marozsan e Damir Dzumhur vince 6-7, 7-6, 6-1 contro Ignacio Buse.
Tra le donne, Marie Bouzkova batte Elsa Jacquemot 6-2, 6-2, Taylor Townsend si impone 7-6, 6-3 su Lulu Sun, Magda Linette vince 1-6, 7-5, 6-3 contro Iga Swiatek e Dajana Yastremska supera Ashlyn Krueger 2-6, 6-4, 7-5, qualificandosi per il secondo turno.