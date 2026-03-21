Serie A, Lecce-Roma: domani sfida all’Olimpico per salvezza e Champions

- Domani alle 18 allo Stadio Stadio Olimpico il Lecce affronterà la Roma nella trentesima giornata di Serie A. I salentini, reduci dalla sconfitta 2-1 contro il Napoli al “Maradona”, cercano punti preziosi per avvicinarsi alla salvezza, mentre la Roma, battuta 2-1 dal Como al “Sinigaglia”, punta a restare in corsa per un posto in Champions League.

Formazioni e assenze

Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a Coulibaly, Gaspar, Camarda e Berisha per infortuni. Sulle fasce agiranno Ngom e Gandelman, Pierotti sarà il regista e in attacco giocheranno Stulic e Banda.

La Roma di Giampiero Gasperini non potrà contare su Wesley, squalificato, e Soulè, Dybala e Konè, tutti out per problemi muscolari. Celik e Tsimikas agiranno sulle fasce, Pellegrini sarà il trequartista e in avanti Malen e Venturino.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Precedente in Serie A

Nell’ultimo confronto nella massima serie a Roma, il 7 dicembre 2024, la Roma si impose 4-1. I giallorossi erano passati in vantaggio al 13’ con Saelemaekers, il Lecce aveva pareggiato al 40’ con Krstovic, ma nella ripresa Mancini segnò al 14’, Pisilli al 21’ e Konè al 41’ per chiudere il punteggio.