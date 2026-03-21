L’Ambasciatore Antonio Cirillo in Udienza da Sua Santità: un incontro nel segno della Pace Universale



CITTÀ DEL VATICANO – Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00, Sua Santità Papa Leone XIV riceverà in udienza ufficiale presso il Palazzo Apostolico l’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, il Dott. Antonio Cirillo. – Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00, Sua Santità Papa Leone XIV riceverà in udienza ufficiale presso il Palazzo Apostolico l’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, il Dott. Antonio Cirillo.





L’incontro si inserisce in un quadro di profonda rilevanza diplomatica e spirituale, volto a consolidare il dialogo tra le istituzioni culturali e il soglio pontificio. Al centro del colloquio vi saranno i temi della solidarietà internazionale, la tutela dei diritti umani e la promozione di una cultura globale che ponga al centro la dignità della persona.





L’Ambasciatore Cirillo, da sempre impegnato nella diffusione di messaggi di armonia tra i popoli, porterà all'attenzione del Santo Padre le iniziative correnti dedicate alla risoluzione pacifica dei conflitti e al sostegno delle comunità vulnerabili.





L'evento rappresenta un momento di altissimo valore simbolico, ribadendo l’impegno congiunto nel percorrere sentieri di fratellanza. In un’epoca segnata da profonde sfide globali, l’incontro tra il Dott. Cirillo e il Pontefice vuole essere un segnale di speranza e un richiamo alla responsabilità collettiva verso il bene comune.