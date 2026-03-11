Attivo il nuovo Orientation Desk del progetto “TrinitapoliStart”





TRINITAPOLI - Il Sindaco Francesco di Feo e l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Rosaria Capodivento rendono noto alla cittadinanza che, a partire da lunedì 16 marzo 2026, sarà attivo l’Orientation Desk, uno sportello dedicato all’orientamento e al supporto per l’inserimento lavorativo, realizzato nell’ambito dell’iniziativa Punti Cardinali for Work promossa dalla Regione Puglia.

Grande soddisfazione per l’attivazione del progetto “Trinitapoli Start” che offre strumenti concreti per sostenere chi cerca nuove opportunità di crescita e occupazione, un sentito ringraziamento va agli uffici dei Servizi Sociali che si sono adoperati per la realizzazione del progetto.

Sede dello sportello:

Ufficio dei Servizi Sociali

Via Domenico Lamura n.4 – Trinitapoli (BT)

📅 Giorni di apertura: LUNEDÌ e VENERDÌ di ogni settimana

🕗 Orario: dalle 8:00 alle 14:00

Il servizio sarà attivo per 52 settimane.

Lo sportello nasce per offrire un punto di riferimento stabile ai cittadini che desiderano orientarsi nel mercato del lavoro, valorizzare le proprie competenze o intraprendere nuovi percorsi professionali.

Tra i servizi disponibili:

* Accoglienza e informazioni sui servizi per il lavoro

* Orientamento personalizzato e analisi delle competenze

* Supporto nella redazione e aggiornamento del curriculum vitae

* Preparazione ai colloqui di lavoro

* Assistenza nell’utilizzo dei servizi digitali per l’occupazione

* Informazioni su corsi di formazione, tirocini e opportunità professionali.



