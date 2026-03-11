Trinitapoli, all’Istituto Comprensivo Don Milani incontro su prevenzione anti-HPV





TRINITAPOLI - Si è tenuto martedì 10 marzo 2026, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Don Milani – Garibaldi-Leone, un incontro informativo dedicato alla prevenzione e alla gestione della pediculosi e alla vaccinazione anti-HPV, uno strumento sicuro ed estremamente efficace per prevenire infezioni e tumori correlati al Papillomavirus.

All’incontro hanno partecipato la dott.ssa Ada De Luca, la dirigente scolastica dott.ssa Roberta Lionetti, l’assessore alla Sanità Tonia Iodice e il consigliere comunale Pietro De Angelis.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Sanità Tonia Iodice: «L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di fornire alle famiglie indicazioni corrette e aggiornate per affrontare con serenità eventuali casi di pediculosi e per promuovere la prevenzione del tumore del collo dell’utero attraverso la vaccinazione».

Il sindaco Francesco di Feo ha dichiarato: «L’incontro ha rappresentato anche un importante momento di confronto tra famiglie, istituzioni scolastiche, l’Ufficio Igiene della ASL BAT e l’Amministrazione comunale».



