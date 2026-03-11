Bari, accoltellamento a Pane e Pomodoro: arrestato un 35enne egiziano

BARI - Un uomo di 35 anni di nazionalità egiziana è stato arrestato e portato nel carcere di Bari con l’accusa di aver accoltellato un connazionale nella serata di martedì 10 marzo, nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro.

L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è regolare sul territorio e residente a Bari. La vittima, anch’essa egiziana, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Bari per le ferite riportate alla testa e alla coscia destra. Fortunatamente, le condizioni del giovane non destano preoccupazioni per la sua vita.

Le indagini sono condotte dalle forze dell’ordine del capoluogo pugliese, che hanno provveduto all’arresto dell’aggressore e stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio.