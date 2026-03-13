Bari, arriva App24: la nuova app della Protezione Civile per allerte e informazioni in tempo reale

BARI – Il Comune di Bari ha presentato questa mattina a, la nuova applicazione digitale dellache permette ai cittadini di ricevere allerte, comunicazioni ufficiali e aggiornamenti in tempo reale su emergenze o situazioni di rischio.

L’app consente di ricevere informazioni sia in condizioni ordinarie sia durante le emergenze, consultare il Piano comunale di Protezione Civile digitale, ricevere messaggi di pubblica utilità e verificare le allerte meteorologiche. Tra le funzionalità principali vi sono anche:

Presentazione e obiettivi

L’app è scaricabile super dispositivi iOS e super dispositivi Android.

A presentare l’iniziativa sono stati l’assessora alla Vivibilità urbana e Polizia locale Carla Palone, il comandante della Polizia Locale Michele Palumbo, il direttore del settore Protezione Civile Giuseppe Abbracciavento e il disaster manager Francesco Maria Ermani.

“Con il lancio di App24 il Comune rafforza il sistema di informazione ai cittadini, offrendo uno strumento digitale utile per conoscere ciò che accade in città in tempo reale – ha dichiarato l’assessora Palone – L’app tutela pienamente i dati personali e non prevede sistemi di tracciamento: è pensata esclusivamente a favore dei cittadini, per offrire informazioni tempestive e affidabili.”

Il comandante Palumbo ha sottolineato come il Piano comunale di Protezione Civile sia il punto di partenza per tutte le attività operative sul territorio, e che oggi solo una piccola percentuale della popolazione nazionale ha accesso a strumenti digitali collegati ai piani di protezione civile. Bari, insieme a comuni come Barletta, Bisceglie, Corato e Brindisi, punta a rafforzare la rete di condivisione delle informazioni.

Giuseppe Abbracciavento ha spiegato che App24 nasce per superare la frammentarietà delle comunicazioni tra cittadini e Protezione Civile, sfruttando anche strumenti di intelligenza artificiale per inviare allerte precoci in caso di fenomeni meteorologici avversi e comunicazioni ufficiali delle autorità.

Francesco Maria Ermani ha aggiunto che l’app si integra nel ciclo dell’emergenza, fornendo informazioni utili sia nel tempo ordinario sia durante le calamità, contribuendo a costruire una comunità più consapevole e responsabile.

Un passo verso la digitalizzazione e la sicurezza

L’adozione di App24 rappresenta un passaggio importante nel percorso di innovazione del Comune di Bari, finalizzato a rafforzare la capacità di prevenzione e risposta della Protezione Civile cittadina, offrendo ai cittadini uno strumento digitale sicuro, accessibile e immediato.