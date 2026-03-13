Maltempo in Puglia: allerta gialla nel pomeriggio del 13 marzo

BARI – La Protezione civile regionale ha diramato un avviso disu alcune aree della Puglia a partire dalle, e per le

Secondo le previsioni sono attese precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, soprattutto sulle zone interne della regione. I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma potranno risultare localmente moderati sulle aree interne centro-settentrionali.

L’allerta riguarda in particolare le zone della Puglia Centrale Adriatica, della Puglia Centrale Bradánica e i bacini del Lato e del Lenne, dove potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi localizzati e criticità di carattere idrogeologico.

Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto nelle ore interessate dal peggioramento, monitorando gli aggiornamenti meteo e le indicazioni della Protezione civile.