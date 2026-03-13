Sanitàservice: disposizioni urgenti per contenimento della spesa e monitoraggio

BARI - Laha disposto misure urgenti per il contenimento della spesa e il coordinamento delle iniziative nel, in attesa dell’adozione dei provvedimenti regionali definitivi.

Sospensione immediata delle procedure

Tutte le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a sospendere immediatamente le procedure relative ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e forma contrattuale, incarichi di consulenza, collaborazione o supporto professionale, ricorso a personale tramite somministrazione di lavoro e appalti di servizi o esternalizzazioni che comportino l’impiego di personale.

La sospensione si applica anche alle procedure già avviate ma non perfezionate e prive di atti giuridicamente vincolanti.

Richieste urgenti

Eventuali esigenze urgenti e indifferibili devono essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento Promozione della Salute, che verificherà la coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale e i vincoli di finanza pubblica. Le richieste dovranno contenere la descrizione dell’esigenza organizzativa, la quantificazione della spesa prevista, la durata dell’intervento e l’indicazione delle alternative organizzative valutate.

Conseguenze

La violazione dell’obbligo di sospensione costituisce grave inadempimento rispetto agli incarichi rivestiti e agli obblighi derivanti dal ruolo.

Queste disposizioni mirano a garantire un controllo rigoroso delle risorse pubbliche e la coerenza delle iniziative con la programmazione regionale, in vista delle misure definitive che verranno adottate prossimamente.