Monopoli, uomo seminudo devasta auto e aggredisce un tabaccaio: bloccato dalla polizia

MONOPOLI – Momenti di forte tensione nel pomeriggio di sabato in via Procaccia, dove un uomo di 42 anni, originario di Matera, ha dato in escandescenze creando paura tra residenti e passanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe iniziato a comportarsi in modo violento in strada, arrivando a spogliarsi completamente e a danneggiare diverse auto in sosta, salendoci sopra.

La situazione è poi degenerata quando il 42enne si è introdotto, completamente nudo, in una tabaccheria della zona, dove avrebbe distrutto oggetti e souvenir, ribaltato frigoriferi e aggredito il titolare con calci e pugni al volto e al torace.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Locale e il personale sanitario del 118. Dopo momenti di resistenza, l’uomo è stato immobilizzato e messo in sicurezza.

Il 42enne è stato successivamente trasportato all’ospedale San Giacomo, dove si trova sotto osservazione in attesa degli esami tossicologici. Anche il tabaccaio è stato accompagnato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma resta sotto controllo medico dopo l’aggressione.