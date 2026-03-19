Nuovi dettagli sull’evasione di Badu e Carros: le rivelazioni dell’ex boss Marco Raduano

BARI - Nuovi particolari emergono sull’evasione dal carcere die sulla successiva latitanza dei due boss, grazie alle dichiarazioni di, ex esponente della mafia garganica oggi collaboratore di giustizia. Le sue dichiarazioni sono state rese durante un interrogatorio in videoconferenza nel processo davanti al, presieduto dalla giudice, che vede imputati due presunti fiancheggiatori.

Raduano ha raccontato di aver pianificato la fuga per mesi, studiando le vulnerabilità della struttura carceraria e approfittando delle informazioni ottenute da altri detenuti. Ha riferito di aver procurato strumenti utili all’evasione e di aver sfruttato la relativa libertà concessa dal suo ruolo di lavoratore in biblioteca e “scrivano” per gli altri detenuti. Tra le criticità individuate, la presenza di chiavi lasciate incustodite e momenti in cui la sala regia era priva di personale.

L’evasione, avvenuta il 24 febbraio 2023, sarebbe stata favorita dal supporto di altri detenuti, che gli avrebbero prospettato aiuti sul territorio sardo. Secondo Raduano, una volta fuori dal carcere avrebbe ricevuto assistenza logistica in diverse località, tra cui Bitti, Orune e Padru, fino a raggiungere la Corsica. Ha descritto le prime condizioni della latitanza come estremamente difficili, trovando rifugio per alcuni giorni in un rudere nel centro di Nuoro e muovendosi solo di notte per procurarsi cibo e acqua.

L’ex boss ha inoltre dichiarato che l’appoggio ricevuto da ambienti sardi e corsi sarebbe stato determinante per la sua latitanza. In questo contesto, ha affermato di essersi “sdebitato” con un omicidio, riferendosi al delitto di Paul-Félix Paoli, avvenuto in Corsica nell’agosto 2023.

Le dichiarazioni, riportate in sintesi da alcuni quotidiani, sono ora al vaglio degli inquirenti e rappresentano un ulteriore tassello nelle indagini sulla rete di supporto che avrebbe favorito la fuga e la latitanza del boss.