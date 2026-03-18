Bari celebra i 50 anni della Corniceria Corallo

BARI - Oggi, a, il sindacoe la presidente del Municipio I,, hanno consegnato un riconoscimento simbolico ade ai suoi figli, titolari della storica, in occasione dei 50 anni di attività dell’esercizio commerciale.

Fondata dal signor Giovanni Corallo, la corniceria rappresenta da mezzo secolo un punto di riferimento per il quartiere Madonnella e per l’intera comunità barese, grazie alla professionalità, all’impegno e alla passione che ne hanno contraddistinto il percorso. Il riconoscimento è stato conferito anche alla memoria del fondatore, scomparso nel 2001.

L’attività, situata in corso Sonnino 7, è stata portata avanti nel tempo dalla moglie Angela e dai figli Francesco, Gianluca, Giuliano e Andrea. Accanto alla corniceria è nata una galleria d’arte, che nel corso degli anni è diventata punto di riferimento per artisti locali e autori di fama internazionale. Recenti interventi di riqualificazione hanno interessato anche l’illuminazione, rendendo l’angolo della città ancora più caratteristico. Oggi la Corniceria Corallo conta anche una seconda sede a Capurso.

Il sindaco Leccese ha sottolineato: “Cinquant’anni fa, Giovanni Corallo con sua moglie ha dato vita a una realtà che è diventata non solo un’impresa solida, ma anche un presidio culturale per la città. Grazie all’impegno di Angela e dei figli, questa storia continua, confermando quanto l’artigianato di qualità, quando sa innovarsi, rappresenti ancora un patrimonio prezioso per la comunità”.

Annamaria Ferretti ha aggiunto: “Il loro amore per il quartiere Madonnella continua a essere esempio dopo 50 anni di attività. Il mio grazie va soprattutto ad Angela, che con forza silenziosa ha mantenuto tutto in piedi anche nei momenti più difficili. Senza di lei, niente sarebbe stato possibile”.