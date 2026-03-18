Bari: al via i lavori per il BRT sul lungomare Nazario Sauro

BARI - Da mercoledì 18 marzo, con ordinanza esecutiva fino al 16 aprile, prendono il via i lavori per la realizzazione delsul, nel tratto tra. L’intervento, finanziato dai fondi europei del PNRR “Next Generation EU” (Misura M2C2 - Inv 4.2), rientra nel progetto di trasporto rapido di massa della città.

I lavori prevedono la scarifica dell’asfalto esistente e la posa di una guaina rinforzante elettrosaldata, la stesura dello strato di binder e la colorazione rossa dell’asfalto, tipica del percorso BRT, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, e la realizzazione di 6 fermate andata/ritorno lungo il tratto, presso l’INPS, Largo Giannella e il molo San Nicola.

L’AMTAB S.p.A. dovrà sospendere e ricollocare le fermate del trasporto pubblico locale coinvolte, deviando le linee su percorsi alternativi.

Attualmente, circa 100 operai al giorno lavorano su 10-12 microcantieri in città. Ad oggi sono stati completati circa 12 km su 23,6 km totali di carreggiata BRT, con 35 fermate realizzate e i primi pali per impianti semaforici installati su via Caldarola. Nei prossimi giorni saranno posizionate cabine per autisti e pensiline.

Provvedimenti di circolazione temporanei (fino al 16 aprile) prevedono il divieto di fermata su entrambi i lati del lungomare Nazario Sauro tra via Di Vagno e via Cattaro e il restringimento della carreggiata nello stesso tratto. Dall’obbligo sono esclusi i veicoli al servizio dell’impresa e delle subappaltatrici, delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, ambulanze e mezzi di soccorso pubblico in emergenza.

I cantieri BRT proseguono anche in altre zone: via di Maratona, via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, giardini Isabella d’Aragona, piazza Massari, via Caldarola, via Aquilino, via Toscanini, via Loiacono, via della Costituente, complanare di viale Einaudi, via della Resistenza e prossimamente via Brigata Regina.

Attivo anche il cantiere in via Quintino Sella per la riqualificazione dei marciapiedi e successiva realizzazione delle corsie per bus elettrici del BRT.

Per dettagli sul progetto e aggiornamenti sui cantieri, consultare il portale comunale www.bariinprogress.it o contattare il call center comunale cantieri al 080 5772399, dal lunedì al venerdì (9-13 e 14-17) e il sabato (9-13).