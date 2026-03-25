Capurso al centro dello sport italiano: Buonfiglio in visita al Centro Federale di Pesistica



A ottobre il Trofeo CONI arriva per la prima volta in Puglia. La Puglia ospiterà per la prima volta a ottobre il Trofeo Nazionale under 14





CAPURSO (BA) - Capurso si prepara a vivere mesi intensi all’insegna dello sport, confermandosi sempre più un punto di riferimento a livello nazionale. Lo ha confermato il presidente nazionale del CONI, Luciano Buonfiglio, che nelle scorse ore ha fatto tappa proprio a Capurso per verificare lo stato dei lavori del Centro tecnico federale territoriale della Federazione Italiana di Pesistica, ormai prossimo al completamento. Una visita operativa ma anche strategica, alla presenza del presidente nazionale FIPE Alberto Miglietta, dell’assessore regionale allo Sport Cristian Casili e del sindaco Michele Laricchia, che ha permesso di fare il punto su un’infrastruttura destinata a diventare un polo per la pesistica e per l’attività federale sul territorio.





Dopo il sopralluogo sul cantiere, la delegazione arrivata da Roma si è spostata in Comune dove è arrivata la notizia più significativa per Capurso e i suoi cittadini. Il Coni ha infatti scelto la Puglia per ospitare il Trofeo CONI. E la sede della manifestazione sarà proprio Capurso. SI tratta di un appuntamento di grande rilievo, considerato la massima espressione dello sport giovanile italiano, che porterà in città circa 5.000 atleti tra gli 11 e i 14 anni, impegnati in 42 discipline. Le competizioni si distribuiranno tra il PalaLivatino, il PalaPadovano e la nuova struttura della pesistica in fase di ultimazione, e che proprio con questo evento si prepara a entrare pienamente in funzione e ad essere inserita nel circuito nazionale dei centri tecnici federali. Al tavolo istituzionale insieme a Buonfiglio, Miglietta, Laricchia e Casili erano presenti anche il presidente del CONI Puglia Angelo Giliberto, il presidente del CIP regionale Gianni Romito e la dirigente dell’area Territorio del Coni Cecilia D'Angelo e il sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio. Con loro anche altri dirigenti federali, a conferma della portata di questo appuntamento.





Nell’attesa che arrivi ottobre, Capurso si sta allenando ad ospitare manifestazioni sportive per non farsi trovare impreparata. L’attenzione resta alta nei prossimi giorni. Sabato 28 e domenica 29 marzo lo Stadio Comunale "dell'Amicizia" sarà infatti una delle sedi della 62esima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, la più importante manifestazione italiana organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sul campo capursese si disputeranno le gare del girone A, che vedranno protagoniste diverse categorie giovanili. Sabato si parte alle ore 9:30 con la sfida Lombardia-Abruzzo per l’Under 15. A seguire, alle ore 11:30, scenderanno in campo le rappresentative Under 17, mentre alle ore 14 spazio al torneo femminile. Chiude la giornata alle ore 16:30 la gara dell’Under 19. Domenica si giocherà invece Abruzzo-Sicilia: alle 9:30 per l’Under 15, alle 11:30 per l’Under 17, alle 14:00 per la categoria femminile e alle 16:30 per l’Under 19.





«Capurso non aspetta gli eventi, si prepara ad accoglierli – sottolinea il sindaco di Capurso, Michele Laricchia –. In vista dell’appuntamento di ottobre, stiamo mettendo alla prova la nostra capacità organizzativa con manifestazioni di rilievo nazionale e il Torneo delle Regioni sarà un passaggio importante, un banco di prova significativo per l’intera comunità. Due grandi appuntamenti di sport che portano Capurso sulla scena sportiva nazionale. Un ringraziamento al presidente Vito Tisci e alla Lega Nazionale Dilettanti per aver scelto Capurso, e un grazie altrettanto sentito al presidente del CONI Luciano Buonfiglio e al suo staff per aver deciso di portare qui anche il Trofeo CONI».