Bari, il 3 maggio al Palatour 'Falsissimo in Teatro'



BARI - Dopo la rimozione della puntata del 2 marzo di Falsissimo, pubblicata online e ritirata poche ore dopo dai canali web, Fabrizio Corona porta il suo racconto direttamente sul palco con “Falsissimo in Teatro”, un tour teatrale che toccherà dodici città in tutta Italia. - Dopo la rimozione della puntata del 2 marzo di Falsissimo, pubblicata online e ritirata poche ore dopo dai canali web, Fabrizio Corona porta il suo racconto direttamente sul palco con “Falsissimo in Teatro”, un tour teatrale che toccherà dodici città in tutta Italia.





Uno spettacolo dal vivo, senza filtri, in cui Corona si confronterà direttamente con il pubblico. Un palco, un microfono e un racconto personale che intreccia cronaca, esperienza diretta e riflessione sul sistema mediatico italiano.





L’annuncio del tour è arrivato in un contesto mediatico particolarmente acceso. Secondo quanto emerso, Mediaset avrebbe inviato una comunicazione all’agenzia teatrale e ai teatri coinvolti, segnalando la possibile corresponsabilità in relazione a eventuali reati contestati a Corona. Da qui nasce l’idea di portare la discussione fuori dal web e trasformarla in un confronto pubblico e diretto.





“Falsissimo in Teatro” diventa così uno spazio di racconto e confronto, in cui l’autore sceglie di assumersi pubblicamente la responsabilità delle proprie parole davanti al pubblico.





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