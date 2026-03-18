Bari, incidente in via Bruno Buozzi: auto si schianta contro il guardrail, conducente illeso

BARI – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Bruno Buozzi, lungo una delle arterie principali della città. Il sinistro, avvenuto intorno all’ora di punta, ha coinvolto un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guardrail.

L’impatto è stato particolarmente violento: la barriera di protezione è stata completamente distrutta e parte della struttura ha sfondato il parabrezza del veicolo. Nonostante la gravità della collisione, il conducente è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.