Bitonto, minacce al sindaco: condannato a 13 mesi di carcere un 50enne

BITONTO – Si è concluso con una condanna a 13 mesi di carcere il processo a carico del 50enne che, nel settembre 2025, minacciò di morte il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci.

La sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di Bari al termine del giudizio abbreviato, basato sulle indagini condotte dalla Procura. L’episodio risale alle riprese di un servizio giornalistico sulle occupazioni abusive di immobili pubblici, andato in onda il 21 settembre nella trasmissione televisiva “Fuori dal Coro” su Rete 4. In quell’occasione, uno degli occupanti, davanti alle telecamere, espresse chiaramente l’intenzione di uccidere il primo cittadino.

Nel corso del processo il Comune di Bitonto si è costituito parte civile, sostenendo di aver subito un danno all’immagine e al prestigio dell’amministrazione e dell’intera comunità.

“Questa condanna ristabilisce il giusto ordine delle cose, sancendo la supremazia della legalità e del rispetto – ha commentato il sindaco Ricci –. Oggi la città, vera vittima di quell’attacco, viene risarcita da una decisione che afferma con forza che non c’è spazio per violenza e sopraffazione”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato il lavoro della Procura di Bari, che ha avviato le indagini d’ufficio, definendolo “un segnale di attenzione e tutela nei confronti della comunità bitontina”.