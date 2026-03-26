Bari, maxi-operazione della Polizia a Carbonara e Japigia: sequestrati droga e rafforzato il controllo del territorio

BARI - Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione nei quartieri di Carbonara e Japigia di Bari, Annino Gargano, volto a rafforzare il controllo del territorio, in particolare nelle zone più esposte a fenomeni di illegalità.

L’operazione segue i recenti episodi delittuosi registrati nel rione Sant’Anna e a Carbonara, e ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina.

Gli agenti proseguiranno le attività nelle prossime settimane con ulteriori controlli e perquisizioni. L’intervento sottolinea l’impegno della Polizia di Stato a riaffermare la presenza dello Stato sul territorio e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini, prevenendo il rischio che intere aree urbane vengano lasciate sotto il controllo della criminalità.