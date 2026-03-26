Manduria, Messapian School Cross: successo per la seconda edizione. Il Liceo De Sanctis-Galilei protagonista tra sport e risultati



MANDURIA (TA) - Grande partecipazione e risultati di rilievo per la seconda edizione del “Messapian School Cross”, svoltasi presso il campo sportivo “Ghiro e Orso” di Manduria. L’evento, dedicato alla corsa campestre e inserito nelle attività del Centro Sportivo Scolastico, ha coinvolto circa 140 studenti provenienti da 8 scuole di primo e secondo grado dei territori di Manduria, Sava, Avetrana, Maruggio e Torricella. - Grande partecipazione e risultati di rilievo per la seconda edizione del “Messapian School Cross”, svoltasi presso il campo sportivo “Ghiro e Orso” di Manduria. L’evento, dedicato alla corsa campestre e inserito nelle attività del Centro Sportivo Scolastico, ha coinvolto circa 140 studenti provenienti da 8 scuole di primo e secondo grado dei territori di Manduria, Sava, Avetrana, Maruggio e Torricella.





La manifestazione, organizzata dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Liceo De Sanctis-Galilei, con il patrocinio del Comune di Manduria e di Sport e Salute S.p.A., si è articolata in sette serie di gara, su distanze di 1000, 1500 e 2000 metri, all’insegna della sana competizione e del fair play. A fare da cornice, una partecipazione numerosa e composta di pubblico, che ha contribuito al successo dell’iniziativa.





Il Liceo De Sanctis-Galilei si è distinto non solo per l’organizzazione, ma anche per gli eccellenti risultati sportivi ottenuti dai propri studenti, protagonisti in tutte le categorie.





Nella categoria Allievi, spiccano il primo posto di Andrea Giangrande (3BS) e il terzo posto di Mauro Antonio Moretto (3AC), seguiti da Massimo Duggento (4°), Gabriele Desantis (6°), Pierfrancesco Cardillo (8°) e Matteo Buccoliero (10°).





Nella categoria Juniores maschile, il podio vede ancora protagonista il Liceo con il primo posto di Flavio Buccolieri (5AS), affiancato dalle buone prove di Lorenzo Mancini (4°), Luca Mandurino (6°), Gianmarco Andrisano (7°) e Daniele Di Palmo (8°).





Tra le Allieve, ottimi risultati con il secondo posto di Alessia Marinosci (4BS) e il terzo posto di Paola Gigli (3BC), seguite da Elena Duggento (4°), Ludovica Salinaro (5°) e Beatrice Dell’Anna (6°).





Nella categoria Juniores femminile, si distingue il secondo posto di Giada Fusco (5DS), accompagnata da Ludovica Masilla (3°) e Gaia Angelica Dell’Anna (4°).





Un risultato complessivo che testimonia la qualità della preparazione degli studenti e il valore educativo dello sport come strumento di crescita personale e di condivisione.





Determinante per la riuscita dell’evento è stato il lavoro di squadra dei docenti coinvolti, con il coordinamento del referente per la corsa campestre, e il contributo organizzativo dei professori impegnati nelle diverse fasi della manifestazione.





«Questa manifestazione – ha dichiarato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie – rappresenta un esempio concreto di scuola aperta al territorio, capace di promuovere benessere, partecipazione e valori sportivi. I risultati ottenuti dai nostri studenti sono motivo di grande soddisfazione, ma ancora più importante è lo spirito con cui hanno partecipato».