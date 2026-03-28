Bari, nuovi stalli taxi in corso Vittorio Emanuele II: 7 posti vicino al Teatro Piccinni

BARI – Nuovi spazi di sosta per i taxi nel centro cittadino: il Comune di Bari ha disposto la ricollocazione temporanea degli stalli a seguito dell’indisponibilità di quelli in piazza Massari, interessata dai lavori per il sistema BRT (Bus Rapid Transit).

Con un’ordinanza della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, sono stati istituiti 7 nuovi stalli taxi in corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari, sul lato del Teatro Piccinni. L’obiettivo è garantire continuità al servizio e mantenere un’adeguata accessibilità in una delle principali arterie cittadine.

Il provvedimento prevede anche la rimozione forzata dei veicoli non autorizzati che dovessero occupare gli spazi riservati, a tutela della funzionalità del servizio taxi e della sicurezza della circolazione.

La misura si inserisce nel più ampio piano di riorganizzazione della mobilità urbana legato alla realizzazione del sistema BRT, con l’intento di conciliare l’avanzamento dei cantieri con il mantenimento dei servizi essenziali per cittadini e visitatori.

«È un momento di grande trasformazione per la città – ha dichiarato l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi –. Ringraziamo i cittadini per la pazienza: chi vive Bari ogni giorno deve essere il nostro primo alleato in un percorso di miglioramento che renderà la città più vivibile per tutti. Corso Vittorio Emanuele sarà completamente riasfaltato nell’ambito dei lavori del BRT».

Sull’importanza del confronto con la categoria è intervenuto anche l’assessore allo Sviluppo Locale Pietro Petruzzelli: «L’interlocuzione con i tassisti è stata fondamentale per individuare la soluzione migliore, valorizzando anche in prospettiva futura questo servizio. È necessario garantire il diritto alla mobilità, essenziale sia per i cittadini sia per i visitatori».