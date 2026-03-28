Taranto, al Teatro Orfeo presentata la XV edizione del Premio Internazionale 'Taranto è. Cuore d’Oro della Solidarietà'



Appuntamento il 15 aprile con le premiazioni, la musica dei Banana’s Music and Fan e dei giovani talenti dell’Accademia Musicale Tarrega





TARANTO - Taranto torna a celebrare le sue eccellenze e il valore della solidarietà. Questa mattina, nel foyer del Teatro Orfeo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della XV edizione del premio internazionale "Taranto è. Cuore d’Oro della Solidarietà", promosso dall’associazione Templari di San Michele Arcangelo, in collaborazione con i Poveri Cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle – Commenda San Michele Arcangelo di Taranto.





Durante l’incontro sono stati illustrati i dettagli della serata benefica che coniuga impegno civile e spettacolo, che si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 21 al Teatro Orfeo.





La serata, che sarà condotta dal carismatico Mauro Pulpito, quest’anno assume un valore celebrativo particolare.





Il prestigioso riconoscimento sarà infatti consegnato ai rappresentanti dei Corpi che quotidianamente garantiscono la sicurezza e il soccorso sul territorio: Polizia di Stato, Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria.





Le premiazioni saranno intervallate dagli interventi musicali dei Banana’s Music and Fan e dei giovani talenti dell’Accademia Musicale Tarrega, per una serata che unisce cultura, spettacolo e impegno civile.





Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla struttura "Sorriso Francescano", casa vacanza che accoglie i bambini in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto: un gesto concreto a sostegno delle famiglie e dei più piccoli.





"Questa tradizione mi è stata tramandata da mio padre. Sono orgoglioso della squadra che abbiamo costruito: senza validi collaboratori un comandante può fare ben poco. Alcuni anni fa ho conosciuto Ignazio D’Andria – noto per l’associazione 'IE JESCHE PACCE PE TE!!', resa celebre dalla Iena Nadia Toffa – e ho deciso di proseguire il suo progetto insieme ad Antonio Giannico dell’associazione Sorriso Francescano. Dobbiamo fare tutto il possibile per portare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie. E non ci fermeremo" ha dichiarato Antonello Pignatelli, Commendatore e Cavaliere responsabile della Commenda di Taranto dei Templari di San Michele Arcangelo.





"Taranto ha un grande cuore solidale, che negli anni ha dimostrato di sapersi stringere attorno alle cause più meritevoli. Vi aspettiamo il 15 aprile alle ore 21 al Teatro Orfeo: saremo tutti uniti per un obiettivo giusto. I bambini hanno bisogno di sorridere e la nostra iniziativa vuole essere un simbolo concreto di vicinanza. Desidero ringraziare il dottor Valerio Cecinati, primario di Oncoematologia pediatrica a Taranto: una persona straordinaria e un professionista di altissimo livello. Per noi tarantini è motivo d’orgoglio sapere che quei bambini sono affidati a lui e alla sua équipe.





Il Teatro Orfeo è la casa dei Cavalieri dei Templari, degli ideali cristiani di amicizia e fratellanza. Con questa seconda edizione tarantina del premio, giunto alla sua quindicesima edizione internazionale, vogliamo ribadirlo con forza" ha dichiarato Luciano Di Giorgio, Cavaliere dei Templari di San Michele Arcangelo.





"Vogliamo dare valore alle Forze dell’Ordine in un momento storico particolarmente delicato. La serata benefica, con un ticket simbolico di appena 10 euro, offrirà a tutti la possibilità di contribuire a sostenere un’associazione che si occupa dei bambini malati oncologici e delle loro famiglie. Taranto è una città dal cuore d’oro: ci auguriamo di riempire il teatro" Gabriella Bruno, Dama dei Templari di San Michele Arcangelo





"Il nostro progetto prevede il recupero di una ex stazione ferroviaria tra Palagiano e Chiatona, per realizzare camere destinate ad accogliere bambini e famiglie, una mensa e spazi riqualificati a servizio della marina di Chiatona. Dopo aver visto da vicino la sofferenza dei piccoli pazienti e dei loro genitori, ho pensato che meritassero di poter guardare il mare di Taranto e trovare un luogo che li accogliesse, dove respirare aria buona e serenità. Se tutto procederà come previsto, il progetto sarà completato entro un anno e rappresenterà un beneficio per l’intera comunità" ha dichiarato, infine, Antonio Giannico, presidente dell’associazione di volontariato "Sorriso Francescano".