Bari, sequestrati filler e tossina botulinica irregolari per 150mila euro in un ambulatorio estetico

BARI - I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Bari hanno sequestrato un ingente quantitativo di dispositivi medici irregolari durante un’ispezione igienico-sanitaria condotta in un ambulatorio di medicina estetica.

Nel corso dei controlli, i militari hanno rinvenuto 101 dispositivi tra filler e tossina botulinica privi delle necessarie istruzioni e avvertenze in lingua italiana, in violazione delle norme vigenti. Ulteriori irregolarità hanno riguardato 61 confezioni scadute e sei dispositivi conservati in condizioni non idonee.

L’operazione si è conclusa con il sequestro amministrativo del materiale, il cui valore complessivo è stimato intorno ai 150mila euro. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 146mila euro, a carico della struttura e dei responsabili dell’ambulatorio.

L’intervento dei Nas rientra nell’attività di controllo e tutela della sicurezza dei pazienti, volta a garantire che i dispositivi medici impiegati negli ambulatori rispettino le normative e siano sicuri per l’utilizzo.