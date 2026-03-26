“Kyrie eleison”, gli eventi che celebrano la settimana stanta

Non potevano mancare per la Settimana Santa e la Pasqua ormai prossimi alcuni appuntamenti musicali della Polifonica “J. S. Bach” di Conversano.

“Kyrie eleison” è il titolo dei diversi eventi di musica sacra che celebreranno i giorni più importanti dell’anno per l’intero mondo cristiano. In particolare un concerto per soli, coro, coro di bambini e strumento a tastiera si terrà sabato 28 marzo alle ore 19:30 presso la Parrocchia “Maria SS. Addolorata” di Rutigliano (BA) e sarà replicato il giorno successivo, la domenica delle Palme, domenica 29 marzo 2026, alle ore 20:30 presso la Parrocchia “S. Andrea Apostolo” di Conversano (BA).

Venerdì 03 aprile 2026, venerdì santo, invece, alle ore 10:30 circa, presso la sede della Polifonica “J. S. Bach” sita in via D. Cimarosa 4 a Conversano, la corale eseguirà alcuni brani in omaggio dell’effigie del Cristo Nero dell’Isola che sosterrà in via Bari per il tradizionale bacio da parte di tutti i fedeli presenti.

E nel giorno di Pasqua, giorno più importante di tutti, domenica 05 aprile 2026, alle ore 19:30, presso la Basilica Cattedrale “S. Maria Assunta” di Conversano (BA), la corale curerà l’animazione della S. Messa Solenne presieduta dall’arciprete don Felice Di Palma con un organico di soli, coro, quartetto di ottoni, percussioni e organo.

I programmi musicali prevedranno musiche di Sant’Alfonso Maria dé Liguori, Johann Sebatian Bach, Georg Friedrich Handel, Wolfgang Amadeus Mozart e del repertorio gregoriano.

La direzione sarà del M° Francesco Dello Spirito Santo, conversanese che da tempo si occupa di attività musicali sui territori pugliese e piemontese. Si potranno ascoltare le voci soliste di Rosanna Di Carolo, Giambattista Acquatico, Gianni Lepore e Ivan Buonsante. La voce recitante sarà quella di Anna Rita Mele mentre allo strumento a tastiera ci sarà la maestra di origine ucraina Anna Habruk.

L’ingresso a tutti gli eventi sarà libero e gratuito e tutti sono invitati a prendervi parte.



