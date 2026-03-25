“Bari ti amo! Parola di Zar”: presentato il libro di Igor Protti con Michele Salomone

BARI – Questa mattina, a, è stato presentato il libro, scritto dall’ex attaccante biancorossocon la collaborazione del giornalista sportivo, voce storica del Bari.

Il volume, pubblicato da GiEmme editore e ideato da CasaBari, racconta gli anni in cui Protti ha vestito la maglia biancorossa, con particolare attenzione alla stagione 1995-96 in cui fu capocannoniere della Serie A con 24 reti. Tra aneddoti, episodi inediti e testimonianze, il libro ripercorre una carriera legata profondamente alla città e ai tifosi.

Presenti all’evento

All’incontro con la stampa hanno preso parte il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro – autore della prefazione – la consigliera comunale Angela Perna, il presidente di CasaBari Gianni Morisco e il giornalista sportivo Fabrizio Nitti, che ha moderato l’evento. Protti ha partecipato collegandosi telefonicamente, mentre è stato proiettato anche un videomessaggio a lui dedicato.

Il legame tra Protti e la città

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato come il legame tra Igor Protti e Bari sia “fortissimo e rimasto intatto in 30 anni”, incarnando la passione sportiva della città in un rapporto autentico con i tifosi. La consigliera Angela Perna ha evidenziato come il libro rappresenti un pezzo di identità cittadina e un’occasione per ricordare i valori del calcio sano e della condivisione.

La genesi del libro

Secondo il presidente di CasaBari Gianni Morisco, l’idea del libro nacque quasi per caso durante una cena con Protti, Salomone e altri amici, e si concretizzò con la raccolta di fotografie e testimonianze a supporto del racconto. Michele Salomone ha ricordato le sette ore consecutive di interviste con Protti, durante le quali ha potuto cogliere “valori rari e autentici” del campione.

La parola di Antonio Decaro

Il presidente della Regione Antonio Decaro ha concluso sottolineando come Protti sia una vera bandiera del Bari, capace di unire passione sportiva e qualità umane. “È una storia bella, forte, che andrebbe letta da più persone”, ha affermato, evidenziando l’importanza del racconto umano dietro al campione.

Il libro “Bari ti amo! Parola di Zar” non è solo la cronaca sportiva di un calciatore, ma il racconto di un legame profondo tra uomo, città e tifoseria, destinato a diventare parte della memoria collettiva di Bari.