Bari Vecchia, approvato il primo stralcio per la riqualificazione del waterfront

BARI – La giunta comunale di Bari ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio della riqualificazione del waterfront di Bari Vecchia, nel tratto compreso tra Santa Scolastica, il molo Sant’Antonio e il molo San Nicola. L’intervento, proposto dall’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, è finanziato con 7 milioni di euro provenienti dai fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Il primo stralcio riguarda principalmente la riqualificazione dell’edificio dedicato alla vendita del pescato fresco sul molo San Nicola e il completamento delle piattaforme fisse multifunzionali già posizionate presso il molo Sant’Antonio, sul tratto del lungomare Imperatore Augusto. L’assessore Scaramuzzi sottolinea che gli interventi garantiranno il pieno rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, permettendo al contempo la fruizione da parte di turisti e residenti.

La struttura in legno lamellare esistente sarà riorganizzata in sette unità funzionali, cinque delle quali dedicate alla preparazione e vendita dei prodotti ittici, anche sottoposti a cottura, una sarà riservata alla ristorazione/bar e una ai servizi igienici per il pubblico. Ogni unità sarà dotata di banco per la lavorazione, locale deposito con predisposizione per celle frigorifere, servizio igienico con antibagno e spazio vendita. L’involucro esterno alternerà superfici vetrate con frangisole in legno e pareti opache coibentate con boiserie in legno, mentre la copertura sarà un tetto ventilato, insonorizzato e coibentato, rivestito in zinco-titanio.

Il masterplan complessivo del waterfront prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale in piazzale Cristoforo Colombo con servizi, parcheggio e una promenade panoramica, la costruzione di piattaforme multifunzionali lungo il Lungomare Imperatore Augusto, la sostituzione dell’edificio in disuso sul molo Sant’Antonio con una struttura museale e turistico-ricettiva e la riqualificazione architettonica e funzionale delle banchine tra il molo Sant’Antonio e il Teatro Margherita. Prevede inoltre l’adeguamento architettonico e funzionale dell’edificio pergolato sul molo San Nicola e opere di difesa marittima per contenere il moto ondoso e garantire sicurezza nelle nuove piattaforme.

I lavori per il progetto complessivo, del valore di circa 22 milioni di euro, sono stati aggiudicati all’azienda Rossi Restauri srl. L’intervento rappresenta un tassello strategico per valorizzare il lungomare di Bari Vecchia, migliorando estetica, fruibilità e sicurezza delle strutture e degli spazi pubblici.