Presentato a Bari “G.O.D. - Genetics & Orphan Drugs” di Farmalabor: la nuova frontiera della medicina personalizzata e della sintesi green

BARI - È stato presentato questa mattina a Bari, il progetto di, società benefit leader nella produzione di materie prime farmaceutiche e cosmetiche, dedicato ai farmaci orfani e alla medicina personalizzata. L’iniziativa, con un investimento complessivo di circa, punta a sviluppare nuovi farmaci a basso impatto ambientale, ridurre costi e passaggi produttivi e integrare test genetici per terapie su misura.

Di questi 8,5 milioni, circa 5 milioni sono finanziati dalla Regione Puglia tramite contributi a fondo perduto nell’ambito dei Programmi Integrati di Agevolazione, mentre il sostegno finanziario è completato da BdM Banca - Gruppo Mediocredito Centrale, che ha attivato linee di credito dedicate anche con strumenti europei.

Il progetto si inserisce nel quadro di Smart Puglia 2030 e si articola su tre pilastri: sintesi green di farmaci, innovazione nutraceutica e farmacogenica. L’obiettivo principale riguarda i farmaci orfani, destinati a malattie rare, spesso trascurati dall’industria farmaceutica. Verranno inoltre utilizzati nanosistemi lipidici per migliorare stabilità e biodisponibilità della vitamina D. Il piano prevede anche investimenti in energie rinnovabili, cybersecurity e formazione di personale altamente qualificato, con nuove assunzioni previste al termine del processo.

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio, ha dichiarato: “G.O.D. rappresenta un esempio di come ricerca scientifica, innovazione industriale e sviluppo sostenibile possano procedere insieme. La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per costruire un ecosistema dell’innovazione capace di generare valore economico e sociale, rafforzando il ruolo della Puglia nelle scienze della vita e creando nuove opportunità occupazionali”.

Il presidente di Farmalabor, Sergio Fontana, ha aggiunto: “Con questo progetto ribadiamo il ruolo della Puglia come polo di eccellenza nelle scienze della vita. Investiamo nel futuro della salute pubblica e nella ricerca sui farmaci orfani, valorizzando il territorio e le persone che lo abitano. La sinergia tra istituzioni, imprese e banche è la chiave per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato”.

Il progetto G.O.D. segna quindi un passo importante verso la medicina personalizzata, la sostenibilità ambientale e l’innovazione scientifica a beneficio di pazienti, comunità e territorio.