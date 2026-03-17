Trani, ambulanza distrutta in un tamponamento sull’A14: volontari illesi

CORATO – Un’ambulanza della Confraternita della Misericordia di Corato è andata quasi completamente distrutta in un incidente sull’autostrada A14, all’altezza dello svincolo per Trani. Il mezzo è stato tamponato da un tir, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

A bordo dell’ambulanza c’erano dei volontari, fortunatamente rimasti illesi. Sul posto sono intervenute le autorità per gestire la viabilità e chiarire la dinamica dell’incidente.

Massima vicinanza e solidarietà è stata espressa dal presidente regionale delle Misericordie, Gianfranco Gilardi, sottolineando il ruolo prezioso dei volontari e la gravità dell’episodio.