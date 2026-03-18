Bari, venerdì 20 marzo 2026 parte la nuova stagione del grande parco Green Tulipark



La terza edizione del Tulipark parte spedita grazie al rodaggio delle due stagioni precedenti. Una laboriosa macchina organizzativa che grazie ai numeri delle prevendite conferma il successo dell’iniziativa organizzata dall’azienda florovivaistica esecuzione Verde Group di Bari.





BARI - Il grande parco di tulipani sito sul raccordo Giuseppe Rossi ai piedi dello stadio San Nicola di Bari, cerniera tra la periferia ed il centro del capoluogo pugliese, per il terzo anno consecutivo si conferma appuntamento imperdibile di inaugurazione della bella stagione.





La primavera penetra l’aria colorando le nostre giornate con l’energia dei suoi colori e l’odore delle sue fragranze in un mix che riaccende la voglia di stare all’aperto e regalare momenti di relax e nuove esperienze sensoriali per tutta la famiglia.





E’ su questa semplice formula che al TuliPark si lavora senza sosta, in queste giornate che precedono la riapertura al grande pubblico, per garantire all’utenza di cogliere appieno la filosofia del parco.





300mila coloratissimi tulipani scelti tra le più ricercate varietà, Bitter sweet orange, Bellavie, Ara Regina, Borgogna, Dolce vita, Texas, sono solo alcune delle selezioni messe a dimora sulla vasta area dove sorge il parco e dove sarà possibile cogliere i magnifici esemplari in perfetta armonia con la natura.





L’Azienda florovivaistica di Bari Esecuzione Verde Group di Antonio Lavermicocca, organizzatore esclusivo per la Puglia del noto marchio in franchising, assicura che tutto al TuliPark è studiato per essere ecosostenibile e non impattante con la natura.





Gli elementi a disposizione per misurare le proiezioni dell’andamento della stagione per Antonio Lavermicocca, CEO di Esecuzione Verde Group, ci sono tutti: "Come nelle precedenti edizioni anche per il 2026 il TuliPark è stato presentato al Business Tourism and Management in Fiera del Levante a Bari, l’appuntamento imperdibile con i dati e le novità della filiera del turismo che ogni anno anticipa le offerte sul territorio in una vetrina internazionale alla presenza di buyer e di aziende di successo nel mondo dei viaggi e delle vacanze. Per la nostra azienda, nonostante oltre quarant’anni di attività nel settore, la ricerca di nuove progettualità e la conferma della risposta positiva sui nuovi mercati è la chiave per un rinnovamento costante che ci consente di sostenere con successo un mercato moderno sempre più esigente e competitivo. Seppure riceviamo con forte soddisfazione l’attenzione ed il riconoscimento degli operatori del settore, l’elemento più ambizioso resta la risposta dell’utenza, e quando registriamo sold out di prenotazioni e i nostri social diventano agorà di dibattito sulla bellezza del Parco, con gli utenti che fanno a gara per postare i propri contributi fotografici tra i tulipani, percepiamo la sensazione di aver centrato i nostri obiettivi, far rivivere esperienze sensoriali assopite e portarne a casa la piacevole sensazione di leggerezza".





Il TuliPark è sito in Str. Torremassimo Chiurla snc a Bari (raccordo Giuseppe Rossi). La formula U-PICK molto apprezzata dai visitatori è confermata per la sua praticità e originalità. Oltre alla tradizionale passeggiata tra le coloratissime filiere delle pregiate qualità di tulipani il campo offre nuovi e attrezzati spazi, sia all’aperto che al coperto, con la possibilità di organizzare eventi e ricorrenze in un contesto rurale più che unico, curato e accessoriato per ogni esigenza. Dalle 11,00 di venerdì 20 marzo, tutti i giorni con orario 9,00- 18,00, per circa quattro settimane, gli oltre 30mila mq del parco a tema Olanda ospiteranno famiglie, scuole, associazioni, ricorrenze e feste private con ampi spazi coperti, fotografi per booking professionali, operatori di immagini ed esperti di immagini con droni.



