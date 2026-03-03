Bari, via Dante: approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione stradale

BARI - La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di, nel quartiere Libertà, per un importo complessivo difinanziati con risorse del Piano Periferie.

L’intervento fa parte di un più ampio programma di rigenerazione urbana volto a migliorare la qualità architettonica e funzionale dello spazio pubblico, con particolare attenzione alle utenze deboli, alla mobilità pedonale e al verde urbano.

Il progetto prevede: demolizione e ricostruzione dei marciapiedi con una larghezza di 1,50 metri, riduzione della carreggiata stradale, riconfigurazione della sezione stradale con schiena d’asino centrale e due tratti laterali per la sosta, azioni di traffic calming con resine colorate agli incroci, ripristino delle bocche di lupo per lo smaltimento delle acque e piantumazione di alberi. Saranno inoltre realizzati bulb out agli incroci per incrementare sicurezza e visibilità.

I lavori interesseranno un tratto di circa 1 chilometro lungo gli 11 isolati compresi tra via Quintino Sella e via Brigata Bari. L’avvio dei cantieri è programmato per dopo il completamento dei lavori in via Manzoni, evitando sovrapposizioni e disagi ai residenti.

L’intervento rientra nel Patto con i Municipi, un programma cittadino di 70 interventi di “agopuntura urbana” diffusi sul territorio, finalizzati a valorizzare gli spazi pubblici e favorire la vivibilità del quartiere.