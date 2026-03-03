Bari, via Dante: approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione stradale
BARI - La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di via Dante, nel quartiere Libertà, per un importo complessivo di 2.846.000 euro finanziati con risorse del Piano Periferie.
L’intervento fa parte di un più ampio programma di rigenerazione urbana volto a migliorare la qualità architettonica e funzionale dello spazio pubblico, con particolare attenzione alle utenze deboli, alla mobilità pedonale e al verde urbano.
Il progetto prevede: demolizione e ricostruzione dei marciapiedi con una larghezza di 1,50 metri, riduzione della carreggiata stradale, riconfigurazione della sezione stradale con schiena d’asino centrale e due tratti laterali per la sosta, azioni di traffic calming con resine colorate agli incroci, ripristino delle bocche di lupo per lo smaltimento delle acque e piantumazione di alberi. Saranno inoltre realizzati bulb out agli incroci per incrementare sicurezza e visibilità.
I lavori interesseranno un tratto di circa 1 chilometro lungo gli 11 isolati compresi tra via Quintino Sella e via Brigata Bari. L’avvio dei cantieri è programmato per dopo il completamento dei lavori in via Manzoni, evitando sovrapposizioni e disagi ai residenti.
L’intervento rientra nel Patto con i Municipi, un programma cittadino di 70 interventi di “agopuntura urbana” diffusi sul territorio, finalizzati a valorizzare gli spazi pubblici e favorire la vivibilità del quartiere.