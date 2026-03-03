Lecce, tragedia in una scuola: muore un undicenne senegalese

LECCE - Un undicenne senegalese è deceduto ieri in ospedale a Lecce dopo essersi sentito male al rientro da scuola. La vittima frequentava l’, dove oggi sono stati deposti fiori, lettere e pupazzi sul suo banco in memoria del ragazzo.

Secondo quanto riferito da Francisca Camero, dirigente dell’istituto, il bambino era arrivato a scuola già con tosse persistente e occhi lucidi, ma aveva partecipato regolarmente alle lezioni. Le insegnanti, preoccupate, avevano avvisato la famiglia, che poco dopo lo aveva portato a casa.

“Siamo tutti sotto choc – ha dichiarato la dirigente –. Nessuno poteva immaginare un epilogo di questo tipo”.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile di Lecce, che ha ascoltato il padre del ragazzo, Khadim, cantante senegalese e cofondatore dei Ghetto Eden. L’ASL di Lecce ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.