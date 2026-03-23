Bimba di 2 anni aggredita da un pitbull ad Acquaviva: ferita, ma non è in pericolo di vita

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Momenti di terrore ieri pomeriggio ad Acquaviva delle Fonti, dove una bambina di appena due anni è stata aggredita da un pitbull di proprietà di un vicino. La piccola è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si è verificato mentre la bambina si trovava nei pressi dell’abitazione. Il cane, improvvisamente, si sarebbe avventato su di lei, azzannandola e trattenendola con forza. Decisivo l’intervento del padre, che è riuscito a liberarla dalla presa dell’animale, evitando conseguenze ancora più gravi.

La bambina ha riportato ferite significative, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari l’hanno immediatamente presa in carico per le cure necessarie, mentre sono in corso accertamenti per valutare l’entità delle lesioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità del proprietario del cane. Non si esclude l’adozione di provvedimenti nei suoi confronti.