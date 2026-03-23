Truffa shock a Carbonara: anziana investita e trascinata dai finti carabinieri in fuga

Momenti di paura e rabbia nel quartiere Carbonara di Bari, dove una donna anziana è stata investita e trascinata per alcuni metri da un’auto guidata dai suoi truffatori, subito dopo essere stata derubata dei propri beni più preziosi.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era stata poco prima vittima di un raggiro: alcuni malviventi, spacciandosi per carabinieri, sarebbero riusciti a entrare nella sua abitazione. Una volta scoperto l’inganno, la vittima avrebbe tentato di fermarli aggrappandosi all’auto, venendo però trascinata per diversi metri durante la fuga.

L’anziana ha riportato ferite in varie parti del corpo ed è stata soccorsa dal personale del 118, che l’ha trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

L’episodio riaccende l’allarme sulla diffusione delle truffe ai danni degli anziani, sempre più spesso messe in atto con modalità aggressive. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili.