Bisceglie, gran finale per il Gruppo di Lettura “La Leggerezza” con l’autore Yari Selvetella

BISCEGLIE – Si avvia verso il gran finale la terza edizione 2025/26 del Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, condotto da Antonio Pasquale e promosso da CompagniAurea APS. Ogni sabato pomeriggio, presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory” di Bisceglie, i partecipanti hanno condiviso letture ad alta voce e discussioni appassionate sul romanzodello scrittore romano Yari Selvetella.

La stagione ha esplorato con profondità il tema dell’amore, ponendo al centro la distanza emotiva tra giovinezza e presente del protagonista, come evidenziato dal conduttore Antonio Pasquale: «La narrativa di Selvetella restituisce con grande intensità questo baratro emotivo».

L’edizione ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui le poetesse Martina Muci e Katiuscia Nazzarini e la romanziera Rosanna Pasculli, arricchendo il percorso dei lettori con nuove prospettive e riflessioni. «I lettori intrecciano punti di vista differenti senza mai perdere lo spirito di convivialità letteraria che caratterizza “La Leggerezza”», sottolinea Pasquale.

Il gran finale è previsto per sabato 2 maggio 2026, con un incontro speciale da remoto con Yari Selvetella, autore di “Vite mie”. Sarà l’occasione per dialogare direttamente con l’autore, porre domande e approfondire le riflessioni emerse durante l’intera stagione.

Per partecipare al Gruppo di Lettura e agli appuntamenti futuri, è possibile contattare l’associazione via mail all’indirizzo: compagnia.aurea@gmail.com.