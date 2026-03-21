Bisceglie, rinnovato il direttivo della S.O.M.S. “Roma Intangibile”: Sinigaglia confermato presidente

BISCEGLIE - Nuovo consiglio direttivo per la S.O.M.S. “Roma Intangibile” di Bisceglie, al termine dell’assemblea e delle successive consultazioni tra i soci.

Alla guida dell’associazione è stato riconfermato a larga maggioranza il presidente uscente Pierpaolo Sinigaglia. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, Angelarosa Graziani e Angela Musci. Completano il nuovo direttivo Vincenzo Musci, nominato segretario, e Antonio Povia, che ricoprirà l’incarico di tesoriere e responsabile amministrativo-contabile.

Continuità e nuove energie

Nel suo intervento, il presidente Sinigaglia ha espresso apprezzamento per la significativa presenza femminile all’interno del direttivo, sottolineando come questa possa rappresentare uno stimolo importante per le attività del sodalizio.

I membri eletti hanno ringraziato i soci per la fiducia ricevuta, evidenziando il valore della partecipazione attiva alla vita associativa e ribadendo la volontà di proseguire nel solco delle attività già avviate.

Focus sui giovani e sul territorio

Tra gli obiettivi del nuovo consiglio direttivo vi è il rafforzamento della collaborazione con il gruppo giovanile guidato da Alessandro Dell’Olio, realtà considerata strategica per coinvolgere le nuove generazioni nelle iniziative sociali e culturali.

Il nuovo direttivo si prepara così a operare in continuità con i valori storici della S.O.M.S., puntando su solidarietà, inclusione e impegno civico per il territorio di Bisceglie.